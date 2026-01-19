Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeitgleich auf mittleren Fahrstreifen gewechselt - zwei Schwerverletzte

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Altenhagen- BAB 2- Zwei PKW-Fahrer erlitten Sonntag, 18.01.2026, bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 schwere Verletzungen.

Ein 53-Jähriger aus Henningsdorf befuhr um 17:25 Uhr mit seinem Mercedes Vito den linken Fahrstreifen, eine 26-jährige Hannoveranerin mit ihrem Opel Adam den rechten Fahrstreifen, der A2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Ostwestfalen Lippe wechselten beide von ihrem Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen, wobei der Mercedes auf den Opel auffuhr. Beide Fahrzeuge überschlugen sich. Der Mercedes kam auf dem Seitenstreifen und der Opel auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Rettungsfahrzeuge brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde für die Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge bis 19:20 Uhr gesperrt. Ein Abschleppunternehmen transportierte die schwerbeschädigten Fahrzeuge ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 50000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell