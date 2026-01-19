Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Versuche Sicherheitsschranken zu umgehen - U-Haft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Freitagnachmittag, 16:01.2026, scheiterte ein Ladendieb mit einem Versuch, gestohlene Waren unentdeckt aus einem Modegeschäft in der Innenstadt zu transportieren. Kurz zuvor hatte er Waren in einem Sportgeschäft entwendet. Er trat mittlerweile wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr die U-Haft an, während sein Mittäter, der kurzzeitig die Beute transportierte, auf freiem Fuß blieb.

Ein Ladendetektiv wurde gegen 16:30 Uhr auf zwei Männer im Eingangsbereich des Geschäfts, an der Bahnhofstraße und Stresemannstraße gelegen, aufmerksam. Es schien als beobachte einer das Personal im Geschäft, während der andere eine Abteilung aufsuchte. Dieser Mann ging mit einigen Shirts, einer Hose und einem Rucksack in eine Umkleidekabine.

Beim Verlassen der Abteilung trug der Unbekannte den Rucksack und ging zielstrebig, ohne etwas zu bezahlen, auf den Ausgang an der Bahnhofstraße zu. Beim Passieren der Sicherheitsschranke wollte er den Rucksack an der Einrichtung herumtragen, um keinen Alarm auszulösen. Mit diesem Versuch scheiterte der Ladendieb und übergab vor dem Eingang den Rucksack an seinen Komplizen.

Gemeinsam mit einem weiteren Ladendetektiv wurden die beiden Tatverdächtigen auf der Bahnhofstraße angehalten und in das Geschäft zurückbegleitet. Der Haupttäter, ein 28-jähriger tunesischen Staatsbürger, hatte mit dem Rucksack und den sechs Kleidungsstücken Waren für über 535 Euro entwendet.

Bei seinem Komplizen, einem 26-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, entdeckten Polizisten, dass ein weiterer Rucksack und andere Waren, im Wert von über 640 Euro, Etiketten eines Sportgeschäfts am Jahnplatz trugen. In dem Geschäft hatte der 28-Jährige gegen 16:20 Uhr ebenfalls versucht, den gestohlenen Rucksack an der Diebstahlsicherung herumzuführen. Als der Alarm auslöste übergab er seinem 26-jährigen Komplizen die Beute und beide verschwanden unerkannt in der Fußgängerzone.

Der polizeibekannte 28-Jährige musste im Anschluss an die Anzeigenbearbeitung und der Ermittlungsarbeiten die U-Haft antreten. Der 26-Jährige durfte nach der Anzeigenerstattung und seiner Vernehmung das Polizeipräsidium wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell