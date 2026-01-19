Polizei Bielefeld

POL-BI: Vor der Polizei davongefahren - Pkw prallt gegen Baum

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Autofahrer, der sich am Sonntagmorgen, 18.01.2026, nicht kontrollieren lassen wollte, stieß in einem geliehen VW Polo mit einem Streifenwagen und im weiteren Verlauf mit einem Baum zusammen. Der unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Fahrer stieg aus dem beschädigten Auto aus und versuchte, zu entkommen.

Gegen 06:35 Uhr beabsichtigten Streifenbeamte, den Fahrer eines VW-Polo im Bereich der Eckendorfer Straße und Feldstraße zu kontrollieren. Die Signale des Streifenwagens zum Stoppen ignorierte der VW-Fahrer und fuhr über die Petristraße in Richtung Am Stadtholz.

Auf der Straße Am Stadtholz beschleunigte er stark und fuhr mit hohem Tempo, bis er in die Sackgasse Werkering abbog. Als der Autofahrer dort gewendet hatte, stieß er leicht mit einem entgegenkommenden Streifenwagen zusammen und fuhr auf der Straße Am Stadtholz weiter. Er überquerte die Eckendorfer Straße und die Herforder Straße. Wobei er an diesen Kreuzungen jeweils das rote Ampelsignal missachtete und zeitweise über Gehwege fuhr.

Auf der Stadtheider Straße fahrend, stieß der VW Polo an der Einmündung der Wichernstraße gegen einen Baum. Der Fahrer stieg aus und konnte aufgrund des Abstands der folgenden Streifenwagen etwa 100 Meter in die Wichernstraße laufen, bis ihn Polizisten einholten.

Die Beamten bemerkten bei dem 29-jährigen Bielefelder Alkoholgeruch in der Atemluft. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungssanitäter vor Ort und später in einer Ambulanz behandelt. In dem Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, damit der mögliche Alkohol- und Drogenkonsum nachgewiesen werden kann. In dem VW Polo hatten Polizisten zahlreiche portionierte Tütchen, mutmaßlich mit Cannabis gefüllt, entdeckt und sichergestellt.

Der 29-Jährige besaß seit 2017 keine gültige Fahrerlaubnis. Neben ihm wurde der Halter des VW angezeigt, weil er die Fahrt des 29-Jährigen zuließ. Den Sachschaden für den VW, in Höhe von 3.000 Euro, werteten Polizeibeamte als Totalschaden. Bei dem Unfall mit einem Mercedes Vito Streifenwagen entstanden ein Riss in der Frontschürze und Lackschäden in einer Schadenshöhe von 4.000 Euro.

