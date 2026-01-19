PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vor der Polizei davongefahren - Pkw prallt gegen Baum

POL-BI: Vor der Polizei davongefahren - Pkw prallt gegen Baum
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Autofahrer, der sich am Sonntagmorgen, 18.01.2026, nicht kontrollieren lassen wollte, stieß in einem geliehen VW Polo mit einem Streifenwagen und im weiteren Verlauf mit einem Baum zusammen. Der unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Fahrer stieg aus dem beschädigten Auto aus und versuchte, zu entkommen.

Gegen 06:35 Uhr beabsichtigten Streifenbeamte, den Fahrer eines VW-Polo im Bereich der Eckendorfer Straße und Feldstraße zu kontrollieren. Die Signale des Streifenwagens zum Stoppen ignorierte der VW-Fahrer und fuhr über die Petristraße in Richtung Am Stadtholz.

Auf der Straße Am Stadtholz beschleunigte er stark und fuhr mit hohem Tempo, bis er in die Sackgasse Werkering abbog. Als der Autofahrer dort gewendet hatte, stieß er leicht mit einem entgegenkommenden Streifenwagen zusammen und fuhr auf der Straße Am Stadtholz weiter. Er überquerte die Eckendorfer Straße und die Herforder Straße. Wobei er an diesen Kreuzungen jeweils das rote Ampelsignal missachtete und zeitweise über Gehwege fuhr.

Auf der Stadtheider Straße fahrend, stieß der VW Polo an der Einmündung der Wichernstraße gegen einen Baum. Der Fahrer stieg aus und konnte aufgrund des Abstands der folgenden Streifenwagen etwa 100 Meter in die Wichernstraße laufen, bis ihn Polizisten einholten.

Die Beamten bemerkten bei dem 29-jährigen Bielefelder Alkoholgeruch in der Atemluft. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungssanitäter vor Ort und später in einer Ambulanz behandelt. In dem Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, damit der mögliche Alkohol- und Drogenkonsum nachgewiesen werden kann. In dem VW Polo hatten Polizisten zahlreiche portionierte Tütchen, mutmaßlich mit Cannabis gefüllt, entdeckt und sichergestellt.

Der 29-Jährige besaß seit 2017 keine gültige Fahrerlaubnis. Neben ihm wurde der Halter des VW angezeigt, weil er die Fahrt des 29-Jährigen zuließ. Den Sachschaden für den VW, in Höhe von 3.000 Euro, werteten Polizeibeamte als Totalschaden. Bei dem Unfall mit einem Mercedes Vito Streifenwagen entstanden ein Riss in der Frontschürze und Lackschäden in einer Schadenshöhe von 4.000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:18

    POL-BI: Flucht nach Falschgeldübergabe

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 17.01.2026, beabsichtigte eine Bielefelderin, ihr Smartphone zu verkaufen, und geriet an einen Betrüger. Nachdem ihr der vermeintliche Käufer in ihrer Wohnung am Remscheider Weg Falschgeld überreicht hatte, ergriff er mit dem Mobiltelefon die Flucht. Die Bielefelderin hatte zuvor ihr IPhone 17 Pro Max auf einem Online-Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:15

    POL-BI: Mercedes nach Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in der Nacht von Samstag, 17.01.2026, auf Sonntag, gelang einem PKW-Fahrer die Flucht zu Fuß. Gegen 23:55 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf der Stapenhorststraße einen Mercedes E500 4Matic zu kontrollieren und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Dieser setzte seine Fahrt fort und bog in die Melanchthonstraße ab. Nachdem die Beamten ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:38

    POL-BI: Einbrecherinnen mit Beschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagmittag, 18.01.2026, brachen zwei bisher unbekannte Täterinnen in eine Wohnung am Oberntorwall ein und stahlen Schmuck. Zwischen 10:00 Uhr und 13:40 Uhr hebelten die Einbrecherinnen die Haustür zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude zwischen den Straßen Klosterplatz und Klasingstraße auf. Anschließend öffneten sie eine Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren