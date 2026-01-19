Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherinnen mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagmittag, 18.01.2026, brachen zwei bisher unbekannte Täterinnen in eine Wohnung am Oberntorwall ein und stahlen Schmuck.

Zwischen 10:00 Uhr und 13:40 Uhr hebelten die Einbrecherinnen die Haustür zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude zwischen den Straßen Klosterplatz und Klasingstraße auf. Anschließend öffneten sie eine Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten dort mehrere Räume nach Diebesgut.

Mit Modeschmuck verließen sie die Wohnung.

Im Hausflur trafen sie auf eine Besucherin. Die Zeugin wurde skeptisch, da sie vermutete, dass die Frauen nicht zu dieser Wohnung gehörten. Anschließend bemerkte sie Beschädigungen an der Wohnungstür, aus der die Frauen gekommen waren.

Die mutmaßlichen Einbrecherinnen waren zwischen 15 und 20 Jahre alt und hatten schwarze, lange, offene Haare und einen hellen Hauttyp. Eine Frau trug eine weiße, flauschige Jacke und die andere eine dunklere. Die Personen sahen sich sehr ähnlich und könnten nach Einschätzung der Bielefelderin Schwestern sein.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell