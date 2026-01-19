PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Falschgeldübergabe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 17.01.2026, beabsichtigte eine Bielefelderin, ihr Smartphone zu verkaufen, und geriet an einen Betrüger. Nachdem ihr der vermeintliche Käufer in ihrer Wohnung am Remscheider Weg Falschgeld überreicht hatte, ergriff er mit dem Mobiltelefon die Flucht.

Die Bielefelderin hatte zuvor ihr IPhone 17 Pro Max auf einem Online-Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten. Ein vermeintlicher Käufer meldete sich auf die Anzeige und verabredete mit ihr die Übergabe für Samstagabend.

Als der Mann gegen 22:35 Uhr in dem Mehrfamilienhaus am Ende der Sackgasse erschien, wurde er von der Bielefelderin und ihrem Begleiter in die Wohnung gebeten. Dort überreichte der Täter einen Umschlag mit mehreren 50 Euro Scheinen und nahm das Smartphone entgegen.

Die Bielefelderin und ihr Begleiter erkannten sofort, dass es sich um gefälschte Scheine handelte, da sie sehr stark nach Farbe rochen. Als sie ihn darauf ansprachen, flüchtete der Mann mit dem IPhone und der Rechnung aus der Wohnung.

Er war Anfang bis Mitte 20 und zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß. Er hatte eine zierliche Statur, gelockte Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine graue Baumwollmütze, eine schwarze Jacke und helle Jeans.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:15

    POL-BI: Mercedes nach Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in der Nacht von Samstag, 17.01.2026, auf Sonntag, gelang einem PKW-Fahrer die Flucht zu Fuß. Gegen 23:55 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf der Stapenhorststraße einen Mercedes E500 4Matic zu kontrollieren und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Dieser setzte seine Fahrt fort und bog in die Melanchthonstraße ab. Nachdem die Beamten ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:38

    POL-BI: Einbrecherinnen mit Beschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagmittag, 18.01.2026, brachen zwei bisher unbekannte Täterinnen in eine Wohnung am Oberntorwall ein und stahlen Schmuck. Zwischen 10:00 Uhr und 13:40 Uhr hebelten die Einbrecherinnen die Haustür zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude zwischen den Straßen Klosterplatz und Klasingstraße auf. Anschließend öffneten sie eine Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten dort ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:53

    POL-BI: Frage nach dem Weg endet in Bauchtaschen-Raub

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17.01.2026, raubten drei junge Männer einem 20-Jährigen die Bauchtasche. Ein ortsunkundiger und angetrunkener 20-Jähriger fragte an der Elbeallee, nahe dem Ramsbrockring, eine Gruppe von drei jungen Männern nach dem Weg zum nächsten Schnellrestaurant. Gemeinsam gingen sie die Elbeallee weiter in Richtung Sennestadtring. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren