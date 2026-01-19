Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Falschgeldübergabe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 17.01.2026, beabsichtigte eine Bielefelderin, ihr Smartphone zu verkaufen, und geriet an einen Betrüger. Nachdem ihr der vermeintliche Käufer in ihrer Wohnung am Remscheider Weg Falschgeld überreicht hatte, ergriff er mit dem Mobiltelefon die Flucht.

Die Bielefelderin hatte zuvor ihr IPhone 17 Pro Max auf einem Online-Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten. Ein vermeintlicher Käufer meldete sich auf die Anzeige und verabredete mit ihr die Übergabe für Samstagabend.

Als der Mann gegen 22:35 Uhr in dem Mehrfamilienhaus am Ende der Sackgasse erschien, wurde er von der Bielefelderin und ihrem Begleiter in die Wohnung gebeten. Dort überreichte der Täter einen Umschlag mit mehreren 50 Euro Scheinen und nahm das Smartphone entgegen.

Die Bielefelderin und ihr Begleiter erkannten sofort, dass es sich um gefälschte Scheine handelte, da sie sehr stark nach Farbe rochen. Als sie ihn darauf ansprachen, flüchtete der Mann mit dem IPhone und der Rechnung aus der Wohnung.

Er war Anfang bis Mitte 20 und zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß. Er hatte eine zierliche Statur, gelockte Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine graue Baumwollmütze, eine schwarze Jacke und helle Jeans.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell