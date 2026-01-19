Polizei Bielefeld

POL-BI: Mercedes nach Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in der Nacht von Samstag, 17.01.2026, auf Sonntag, gelang einem PKW-Fahrer die Flucht zu Fuß.

Gegen 23:55 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf der Stapenhorststraße einen Mercedes E500 4Matic zu kontrollieren und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Dieser setzte seine Fahrt fort und bog in die Melanchthonstraße ab. Nachdem die Beamten zusätzlich mit akustischem Signal und schließlich auch Blaulicht auf sich aufmerksam machten, hielt der Mercedes-Fahrer an. Die Polizisten hatten den Fahrer im Blick, als dieser, noch vor Beginn der Kontrolle, sein Fahrzeug wieder beschleunigte und über die Melanchthonstraße davonraste. Verfolgt von dem Streifenwagen bog er bei Rotlicht nach rechts in die Jöllenbecker Straße und anschließend nach links in die Siegfriedstraße ein. Bei dem Abbiegevorgang kam es zur Gefährdung eines entgegenkommenden PKW-Fahrers, der ebenfalls in die Siegfriedstraße abbog.

Die Polizisten verloren den Flüchtenden im Bereich der Schmiedestraße kurz aus den Augen. Wenig später konnten sie den Mercedes ohne Insassen in der Sackgasse geparkt auffinden. Ein Abschleppwagen transportierte den sichergestellten PKW ab. Nachfolgende Recherchen führten zur Identifizierung des Mercedes-Fahrers als den 21-jährigen Fahrzeughalter aus Steinhagen.

Der gefährdete PKW-Fahrer sowie weitere Betroffene, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell