POL-VIE: Jeep gestohlen - KK2 sucht Hinweise

Willich (ots) - Zwischen Mittwoch, 14. Januar, und Samstag, 17. Januar, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kösliner Straße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person drang gewaltsam ins Hausinnere ein und durchwühlte hier mehrere Räume. Laut aktuellem Stand wurden eine Münzsammlung und Schmuck entwendet. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? ...

