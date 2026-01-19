POL-VIE: Jeep gestohlen - KK2 sucht Hinweise
Viersen-Süchteln (ots)
In der Nacht zum Freitag, dem 16. Januar, wurde gegen 2 Uhr ein Jeep aus der Tönisvorster Straße gestohlen. Es handelt sich um einen schwarzen Jeep Grand Cherokee aus dem Jahr 2020 mit dem Kennzeichen KK-AR78. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (34)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell