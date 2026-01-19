PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260119 Willich-Neersen: PKW kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer verletzt sich leicht, Fahrzeug musste auf dem Dach liegend geborgen werden

Willich-Neersen (ots)

Am Sonntag, 18.01.2026 gegen 22:05 Uhr befuhr ein 43-jähriger Willicher mit seinem PKW die Alte Poststraße aus Fahrtrichtung Schiefbahn kommend in Fahrtrichtung Am Schwarzen Pfuhl/Neersen.

Nach einem Überholvorgang anderer Verkehrsteilnehmer, die sich etwa in Höhe der dortigen Autobahnüberführung befanden, kam er mit seinem Fahrzeug dann nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine dortige Beton-Verkehrsbarriere und beschädigte diese. Hierdurch verlor der Fahrer dann vollständig die Kontrolle über seinen PKW.

Das Fahrzeug kam schließlich dem Dach liegend in einem Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Fahrer leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. (31)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

