Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Schwer verletzter Rollerfahrer nach Zusammenprall mit Pkw

Niederkrüchten (ots)

Am heutigen Freitag befährt gegen 17:15 Uhr ein 36jähriger Pkw-Fahrer aus Wegberg die Hochstraße aus Richtung Mittelstraße kommend und beabsichtigt nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes aufzufahren. Hierbei übersieht er offenbar den entgegenkommenden 34jährigen Motorroller-Fahrer aus Schwalmtal, der auf der Hochstraße in Richtung Mittelstraße fuhr. Im Bereich der Parkplatzzufahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (30)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

