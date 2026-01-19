PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

Willich (ots)

Zwischen Mittwoch, 14. Januar, und Samstag, 17. Januar, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kösliner Straße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person drang gewaltsam ins Hausinnere ein und durchwühlte hier mehrere Räume. Laut aktuellem Stand wurden eine Münzsammlung und Schmuck entwendet. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (33)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

