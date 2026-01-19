Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Trickdiebe erbeuten Schmuck - Kripo bittet um Hinweise

Brüggen (ots)

Am 17.01.2026 gegen 12:20 Uhr klingelten in Brüggen, Tulpenweg, an einem Einfamilienhaus zwei bislang unbekannte Männer. Unter dem Vorwand, Wasser für ihren Pkw zu benötigen, wurden die Personen von der 86-jährigen Bewohnerin in das Haus gelassen. Eine der beiden Männer begab sich unauffällig in die obere Etage des Hauses und entwendete eine Schmuckkiste der Geschädigten. Anschließend verließen beide Tatverdächtigen das Haus und flüchteten mit einem weißen Kastenwagen. Beide Männer waren 30-35 Jahre alt und etwa 175cm groß. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch. Hinweise auf die unbekannten Trickdiebe und auf den weißen Kastenwagen bitte an das Kriminalkommissariat 6 in Kempen über die 02162/377-0. Trickdiebe verschaffen sich häufig unter einem Vorwand einer Notlage, z. B. die Bitte um ein Glas Wasser, die Benutzung der Toilette oder der Vortäuschung einer Handwerkerleistung, Zutritt zu Wohnungen, um dann Wertgegenstände zu stehlen. Es wird daher dringend geraten, Vorsicht walten zu lassen, wenn Unbekannte bei Ihnen klingeln. Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/ /rb (32)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell