Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Bauwagen brennt in Altencelle in Vollbrand

Celle (ots)

Am Donnerstagabend um 21:42 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Brennt Bauwagen" in die Straße "Breite Wiese" im Ortsteil Altencelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Ein Bauwagen brannte alleinstehend in Vollbrand. Personen waren nicht in Gefahr. Eine Gefahr der Ausbreitung des Brandes bestand nicht. Unverzüglich wurde durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Altencelle die Brandbekämpfung eingeleitetet, hierbei kamen zwei C-Rohre zum Einsatz.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altencelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

