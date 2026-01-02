Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Im ICE ab Frankfurt/Main gestohlen, in Fulda wiedererkannt, in Leipzig festgenommen

Leipzig, Fulda, Kassel, (ots)

Da staunte ein Dieb sicher nicht schlecht- wähnte er sich mit seiner Beute doch bereits in Sicherheit. Jedoch er hatte die Rechnung ohne die Bundespolizei gemacht.

Der Mann hatte im ICE von Frankfurt am Main in Richtung Fulda den Rucksack einer 25-jährigen Russin gestohlen.

Als diese den Diebstahl bemerkte, war der Dieb bereits außer Sichtweite. Glücklicherweise konnte eine aufmerksame Reisende den Mann beschreiben. Anhand dieser Personenbeschreibung konnte die Bundespolizeiinspektion Kassel feststellen, dass der Mann in Fulda in einen ICE in Richtung Leipzig umgestiegen war. Die Beamten sicherten Bilder vom Tatverdächtigen und informierten die Kollegen in Erfurt. Dort stieg der Mann jedoch nicht aus, so dass die Bundespolizei in Leipzig alarmiert wurde.

Nachdem der Zugchef bestätigte, dass sich der Tatverdächtige noch im Zug befand, nahmen die Beamten den Mann direkt an der Tür des ICE in Empfang. Das Diebesgut hatte er siegessicher noch bei sich.

Der 31-jährige Niederländer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an die Geschädigte zurückgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell