Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hustedt

Celle

An der diesjährigen Mitgliederversammlung am Samstag, den 10.01.2025, der Ortsfeuerwehr Hustedt im Feuerwehrgerätehaus nahmen als Gäste der stellv Stadtbrandmeister Stephan Promoli, Marvin Lorchheim-Gudehus als stellv. Leiter Stab 37 Abwehrender Brandschutz und der Ortsbürgermeister Patrick Brammer teil.

Der Ortsbrandmeister Marcel Lindner verlas den Jahresrückblick 2025 und berichtete über die Einsätze des vergangenen Jahres. Insgesamt rückte die Feuerwehr Hustedt zu neun Einsätzen, sowie zwei Einsatzübungen aus.

Auch im Jahr 2025 wurden von den ehrenamtlichen Mitgliedern diverse feuerwehrtechnische Lehrgänge absolviert. In diesem Jahr nahm die Feuerwehr Hustedt an zwei Leistungsmärschen teil.

Im Verlauf der Versammlung konnten auch einige Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen durchgeführt werden. So wurde Gudio Hecker zum Oberfeuerwehrmann befördert. Luis Giesemann ist zum Löschmeister befördert worden. Tristan Graue, Jörn Dinter, Markus Duwe, Dennis Kaul, Lukas Dellemann und Frank Ottenbreit wurden zum Oberlöschmeister befördert. Des Weiteren wurden die Ehrungen für den Hochwassereinsatz 2023 vom Land Niedersachen durchgeführt.

Im vergangenen Jahr konnte die Feuerwehr Hustedt jedoch auch viele neue fördernde Mitglieder gewinnen und bedankt sich für das große Engagement.

Die Wehr besteht aktuell aus 33 aktiven Mitgliedern, darunter einer Frau, sowie 20 Mitgliedern in der Altersabteilung.

