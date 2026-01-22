PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260122-2: Autofahrer zeigte falschen Führerschein bei Polizeikontrolle vor

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Blutprobe angeordnet

Polizeikräfte haben am Mittwoch (21. Januar) einen Autofahrer in Frechen angehalten, der versucht hat sich mit dem Führerschein eines anderen Mannes auszuweisen. Nun muss er sich in einem Verfahren verantworten.

Gegen 16 Uhr bemerkten Polizeikräfte einen Autofahrer (38) auf der Luxemburger Straße in Hürth und folgten ihm. Die Beamten fuhren dem Polizeibekannten über die Bundesautobahn 4 hinterher, gaben Anhaltesignale und stoppten den Verdächtigen in Frechen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an.

Der Fahrer händigte den Einsatzkräften bei der Kontrolle den Führerschein einer anderen Person aus. Zwecks Identitätsfeststellung nahmen die Polizisten ihn mit zu einer Polizeiwache. Ein dort durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an.

Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe bei dem 38-Jährigen. Die Beamten befragten den Eigentümer des Führerscheins und fertigten eine Strafanzeige gegen den 38-Jährigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte sowie des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

