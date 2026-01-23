PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 260123-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Wohnung

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der sich am Donnerstag (22. Januar) in Hürth als Handwerker ausgegeben und Bargeld aus einer Wohnung entwendet haben soll. Der Täter sei etwa 30 Jahre alt, 165 bis 175 Zentimeter groß sowie kräftig und habe ein rundes Gesicht. Zur Tatzeit habe er eine blaue Latzhose getragen sowie eine blaue Kappe. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe der angebliche Handwerker gegen 13 Uhr an einer Wohnungstür an der Luxemburgerstraße geklingelt. Der Mann gab an, dass es in einer Nachbarwohnung einen Rohrbruch gegeben habe und er etwas kontrollieren wolle. Gemeinsam mit der Bewohnerin sei man ins Bad gegangen, wo der Unbekannte den Wasserhahn aufgedreht und Wasser gegen die Decke gespritzt habe, um einen Schaden vorzutäuschen. Die Geschädigte habe sich den angeblichen Schaden angeschaut. Währenddessen sei der Mann in ein anderes Zimmer gegangen und habe dann plötzlich unter einem Vorwand die Wohnung verlassen. Kurz darauf habe sie festgestellt, das Bargeld fehle.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach dem Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät:

Die Tür bleibt zu! Lassen Sie keinen Fremden in Ihre Wohnung. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch. Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen sich den Arbeitseinsatz bestätigen.

Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einer verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. (sc)

