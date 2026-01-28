Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe gehen leer aus - Ermittler suchen Zeugen

Korschenbroich (ots)

Ein 75 Jahre alter Mann aus Korschenbroich ist am Dienstag (27.01.), in der Zeit zwischen 10:00 und 17:35 Uhr, mehrfach von zwei Trickbetrügern kontaktiert worden. Die beiden Männer gaben sich am Telefon als Polizeihauptkommissar beziehungsweise als Staatsanwalt aus und forderten den Senior auf, sein Geld von der Bank zu holen, da es dort nicht mehr sicher sei.

Während der Korschenbroicher nach langem Drängen bei der Bank sein Geld abholte, telefonierte der falsche Polizeibeamte durchgehend mit ihm und verpflichtete ihn zur absoluten Verschwiegenheit.

Erst als der Senior wieder zu Hause war, kamen ihm Zweifel und er verständigte den Polizeinotruf. Einsatzkräfte rückten umgehend zu seiner Wohnanschrift am Veilchenweg aus und verhinderten so eine Geldübergabe.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun einen dunklen Kombi mit dem mutmaßlichen Kennzeichen NE-MR 197 und die beiden Fahrzeuginsassen, zwei südländisch wirkende Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren. Das Fahrzeug war gegen 17:35 Uhr im Bereich des Veilchenwegs aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Auch wenn die Tricks der Betrüger unterschiedlich sind, so versuchen sie oftmals mit scheinbar schlüssigen Erklärungen den Angerufenen unter Druck zu setzen und ihn zu einem schnellen Handeln zu zwingen. Das Opfer soll so nicht die Möglichkeit haben, lange über das Anliegen des Anrufers nachzudenken. Dabei geben sich die Betrüger gerne als Mitarbeiter von namhaften Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus.

Tipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Kein Polizeibeamter und auch kein Staatsanwalt ruft bei Ihnen an und fordert Sie auf, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände auszuhändigen. Das ist Betrug! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen SOFORT auf!

Weitere Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger und die Präventionstipps der Polizei finden Interessierte unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern. (Wag,-14)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell