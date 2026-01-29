Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Spaziergänger findet Leiche - Mordkommission ermittelt - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Rhein-Kreis Neuss

Am Mittwochnachmittag (28.01.) haben Spaziergänger gegen 17:00 Uhr im Bereich eines Sees an der Salm-Reifferscheidt-Allee einen leblosen Körper gefunden.

Ein Notarzt konnte vor Ort nur den Tod des 14-jährigen Dormageners feststellen.

Der Jugendliche wies Verletzungen auf, sodass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte.

Eine Mordkommission unter Leitung des PP Düsseldorf hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein möglicher Tathergang und die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Daher ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu einer möglichen Tat oder Täter geben?

Diese Hinweise nimmt die Polizei an jeder Polizeidienstelle, telefonisch unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Presseanfragen zum Ermittlungsstand sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

