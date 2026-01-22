Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin kollidiert mit Auflieger: 58-Jährige verstirbt bei Unfall auf der A2

Dortmund (ots)

Am 21. Januar gegen 12:25 Uhr ereignete sich auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, kurz hinter der Anschlussstelle Hamm-Uentrop, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf eine Sattelzugmaschine auf. Die Frau verstarb. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 62-jähriger Fahrer aus Portugal mit seiner Sattelzugmaschine den rechten der drei Richtungsfahrstreifen der A2 in Richtung Hannover. Kurz hinter der Anschlussstelle bemerkte er einen Aufprall an seinem Auflieger. Er stoppte sein Fahrzeug sofort auf dem Seitenstreifen und stellte fest, dass sich ein blauer Dacia im Unterfahrschutz des Aufliegers verkeilt hatte. Am Steuer des Dacia saß eine 58-jährige Frau aus Gelsenkirchen. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte leiteten Ersthelfer sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Hannover temporär gesperrt werden. Dieser brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Während die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam, waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen nicht befahrbar. Auch die Anschlussstelle Hamm-Uentrop in Richtung Hannover musste in dieser Zeit gesperrt werden. Der Autoverkehr staute sich auf einer Länge von bis zu sieben Kilometern. Um 16:50 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Die genaue Unfallursache ist jetzt Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein medizinischer Hintergrund, der ursächlich für den Verkehrsunfall sein könnte, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

