Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt auf der Münsterstraße: 40-Jähriger verstirbt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0063

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In der Nacht zum Donnerstag (22.01.) kam es auf der Münsterstraße zu einem Tötungsdelikt. Gegen Mitternacht meldeten mehrere Zeugen Schüsse. Einsatzkräfte fanden kurz darauf einen leblosen Mann auf der Straße vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 40-jährige Dortmunder in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der 40-Jährige vor einem Kiosk auf Höhe der Hausnummer 166 auf. Dort näherten sich dem Geschädigten zwei unbekannte Täter, von denen einer mehrere Schüsse auf den Dortmunder abgab. Anschließend flüchteten die Täter auf einem E-Scooter vom Tatort.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet. Für die Dauer der umfangreichen Spurensicherung wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter: Auskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwalt Felix Giesenregen unter 0172/3752758.

