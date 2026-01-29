Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligte

Neuss (ots)

Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einer Autofahrerin, die am Dienstag, 27. Januar, gegen 19:50 Uhr an einem Verkehrsunfall im Dreikönigsviertel beteiligt war. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte zu diesem Zeitpunkt ein 27-Jähriger zu Fuß die Nordkanalallee an einer Ampel. Zeitgleich bog offenbar ein Pkw von der Bergheimerstraße kommend nach rechts auf die Nordkanalallee ein und touchierte den Fußgänger. Dieser kam zu Fall. Die Fahrerin des Wagens stieg im weiteren Verlauf aus, der 27-Jährige gab jedoch an, nicht verletzt zu sein, woraufhin sie ihre Fahrt fortsetzte. Erst später bemerkte der Fußgänger eine Verletzung, die von dem Unfall herrührte. Deswegen wird nun nach der beteiligten Verkehrsteilnehmerin ermittelt, um den Unfallhergang zweifelsfrei rekonstruieren zu können. Bei ihr soll es sich um eine Frau im Alter von 55 bis 60 Jahren handeln, circa 170 bis 180 Zentimeter groß und mit grauem Haar. Sie soll mit einem schwarzen Mercedes älteren Baujahrs unterwegs gewesen sein.

Wer Hinweise auf diese Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat 1 (dsch -15)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell