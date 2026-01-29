Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand an Grundschule

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (28.01.), erhielt die Polizei, gegen 14:45 Uhr, Kenntnis über ein Feuer an einer Grevenbroicher Grundschule.

Beim Eintreffen der Polizei waren bereits alle Personen außerhalb des Schulgebäudes. Der Dachboden des Gebäudes an der Graf-Kessel-Straße brannte.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und prüft, ob gegebenenfalls Kinder mit Streichhölzern gespielt haben und dies ursächlich für den Brand war. (MHo,-12)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell