POL-NE: Seniorin wird Opfer von Trickbetrügern

Eine 91 Jahre alte Frau aus Grevenbroich ist am Donnerstag (29.01.) das Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach einem sogenannten Schockanruf übergab die Frau Wertsachen an einen der Täter.

Gegen 11:00 Uhr hatte das Telefon geklingelt. Die Frau am anderen Ende der Leitung hatte sich als Mitarbeiterin am Amtsgericht Wiesbaden ausgegeben. Die Anruferin schilderte, dass die Enkelin der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um die Untersuchungshaft abzuwenden, müsste eine Kaution in Höhe von 62.000 Euro gezahlt werden.

Nachdem die Grevenbroicherin angegeben hatte, die Summe nicht aufbringen zu können, erkundigte sich die Anruferin nach Schmuck und anderen Wertsachen. Die Gegenstände packte die Seniorin in einen Beutel, den sie in der Zeit zwischen 12:30 und 13:00 Uhr, in ihrer Wohnung an der Nachtigallenstraße an einen zuvor angekündigten Abholer übergab.

Der Mann war zu Fuß aus Richtung Zeisigweg gekommen und anschließend in Richtung Von-Werth-Straße weggegangen.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jeans

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Auch wenn die Tricks der Betrüger unterschiedlich sind, so versuchen sie oftmals mit scheinbar schlüssigen Erklärungen den Angerufenen unter Druck zu setzen und ihn zu einem schnellen Handeln zu zwingen. Das Opfer soll so nicht die Möglichkeit haben, lange über das Anliegen des Anrufers nachzudenken. Dabei geben sich die Betrüger gerne als Mitarbeiter von namhaften Firmen oder als Behördenmitarbeiter aus.

Tipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Kein Polizeibeamter und auch kein Staatsanwalt ruft bei Ihnen an und fordert Sie auf, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände auszuhändigen. Das ist Betrug! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen SOFORT auf!

Weitere Informationen über die Vorgehensweisen der Betrüger und die Präventionstipps der Polizei finden Interessierte unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern. (Wag.-14)

