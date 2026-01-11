Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Bodenseekreis

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Seit dem gestrigen Samstag kam es im Bodenseekreis zu insgesamt 7 Verkehrsunfällen, bei denen die winterlichen Verkehrsverhältnisse mitursächlich waren. Bei 6 dieser Unfälle blieb es bei Sachschaden. Bei einem Unfall wurde 1 Personen leicht verletzt. Hier kam gegen 22:20 Uhr ein 24-jähriger VW-Bus-Fahrer auf der Landesstraße 329 von Brochenzell Richtung Ettenkirch in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zur Untersuchung und Versorgung seiner augenscheinlich leichten Verletzung, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem VW-Bus entstand Sachschaden von ca. 5 000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe der übrigen Unfälle kann bislang nicht näher beziffert werden.

