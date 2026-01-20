PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Berg
Unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht.

Coesfeld (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr am 19.01.2026, gegen 20.40 Uhr, die Straße Letter Berg in Fahrtrichtung B474 in Coesfeld. Im Verlauf kommt er von der Straße nach links ab, überfuhr den Bordstein, touchierte einen Betonpoller und kam auf dem Dach zum Liegen.

Es entstand Sachschaden, der Fahrer blieb laut eigener Aussage unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Auf der Polizeiwache in Coesfeld wurden ihm zwei Blutproben entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:51

    POL-COE: Dülmen, Hohe Straße/ Mann beraubt

    Coesfeld (ots) - Zwei Unbekannte haben am Montag (19.01.26) einen 61-jährigen Dülmener an der Hohen Straße beraubt. Gegen 13.15 Uhr drohten die Täter ihm mit einem spitzen Gegenstand. Sie flüchteten mit Bargeld und einem Zigarettenetui. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger Nr.1: -männlich -europäisch -hohe Stimme -14-15 Jahre alt -1,60-1,70 Meter -schwarze Sturmhaube (Augenschlitz) ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:33

    POL-COE: Dülmen, Moorkamp/ Versuchter Garageneinbruch

    Coesfeld (ots) - Am Moorkamp haben Unbekannte am Montag (19.01.26) versucht, ein Garagentor aufzubrechen. Das geschah zwischen 00.15 Uhr und 00.20 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:23

    POL-COE: Billerbeck/ Verkehrsunfälle durch Glätte

    Coesfeld (ots) - Aufgrund von Glätte kam es am Montag (19.01.26) zu drei Verkehrsunfällen in Billerbeck, bei denen Personen Verletzungen erlitten. Eine 46-jährige Autofahrerin aus Laer befuhr gegen 11.30 Uhr die L506 in der Bauerschaft Langenhorst, als sie in einer Kurve von der Straße abkam. Das Auto drehte sich in der Folge. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Gegen 12.10 Uhr befuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren