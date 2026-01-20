Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Berg

Unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht.

Coesfeld (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr am 19.01.2026, gegen 20.40 Uhr, die Straße Letter Berg in Fahrtrichtung B474 in Coesfeld. Im Verlauf kommt er von der Straße nach links ab, überfuhr den Bordstein, touchierte einen Betonpoller und kam auf dem Dach zum Liegen.

Es entstand Sachschaden, der Fahrer blieb laut eigener Aussage unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Auf der Polizeiwache in Coesfeld wurden ihm zwei Blutproben entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell