Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Verkehrsunfälle durch Glätte

Coesfeld (ots)

Aufgrund von Glätte kam es am Montag (19.01.26) zu drei Verkehrsunfällen in Billerbeck, bei denen Personen Verletzungen erlitten.

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Laer befuhr gegen 11.30 Uhr die L506 in der Bauerschaft Langenhorst, als sie in einer Kurve von der Straße abkam. Das Auto drehte sich in der Folge. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Gegen 12.10 Uhr befuhr eine 41-jährige Stadtlohnerin die K38 in Richtung Höpingen. In einer leichten Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Auto, worauf sich dieses drehte und mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Mit einem Rettungswagen kam die 41-Jährige in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Am Abend kam es in der Bauerschaft Temming zu einem weiteren Verkehrsunfall. Gegen 18.10 Uhr kam ein 55-jähriger Grevener mit seinem Auto in einer Rechtskurve der L506 nach links von der Fahrbahn ab, wobei dieses sich überschlug und auf dem Dach auf einem Acker zum Liegen kam. Dabei verletzte der Fahrer sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

