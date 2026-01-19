PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Südstraße/ Transporterfahrer unter Drogenverdacht

Coesfeld (ots)

Unter Drogeneinfluss soll ein 59-jähriger Mann einen Transporter gefahren haben. Gegen 9.25 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn an der Südstraße. Zuvor hatten die Polizisten das Fahrzeug bereits wenige Meter vorher angehalten, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Während dieser Kontrolle fuhr der 59-Jährige weiter. Weit kam er jedoch nicht. Bei der zweiten Kontrolle räumte der Mann ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief entsprechend positiv. Der 59-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

