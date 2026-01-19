Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Südstraße/ Transporterfahrer unter Drogenverdacht

Coesfeld (ots)

Unter Drogeneinfluss soll ein 59-jähriger Mann einen Transporter gefahren haben. Gegen 9.25 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn an der Südstraße. Zuvor hatten die Polizisten das Fahrzeug bereits wenige Meter vorher angehalten, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Während dieser Kontrolle fuhr der 59-Jährige weiter. Weit kam er jedoch nicht. Bei der zweiten Kontrolle räumte der Mann ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief entsprechend positiv. Der 59-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

