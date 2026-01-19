PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße
Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter rissen in der Zeit vom 11.01.2026 bis zum 16.01.2026 zunächst zwei Bewegungsmelder eines Einfamilienhaus auf der Bergstraße in Nordkirchen ab, um ungestört an der Kücheneingangstür zu hebeln. Ins Innere des Hauses gelangten sie jedoch augenscheinlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

