Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, L580, Hastehausen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Nottuln befuhr am Freitag, 16.01.2026, gegen 13.50 Uhr, die Landstraße L580 in Nottuln, Darup. Unmittelbar in einer Rechtskurve im Bereich der Brücke der L580, kam ihr ein unbekannter Motorrollerfahrer entgegen (FR Nottuln), der auf ihrer Fahrspur fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Nottulnerin nach rechts aus und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Ihr Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Die 36-Jährige blieb soweit unverletzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell