Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Heckenweg
Einbrecher von Kamera vertrieben

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf den 15.01.2026 (gegen 01.00 Uhr) hebelte ein bislang unbekannter Täter an einem Lichtschacht eines Einfamilienhauses auf dem Heckenweg in Rosendahl, Darfeld. Als er das Licht der Überwachungskamera wahrnahm, flüchtete er, ohne zuvor ins Innere des Hauses gelangt zu sein.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 25 - 40 Jahre alt
   - "normale" Statur
   - ca. 180cm - 195 cm groß
   - europäisches Erscheinungsbild
   - schwarz, grün, weiße Jacke
   - schwarze Kapuze
   - dunkle Hose
   - graue Sneaker (wahrscheinlich "Nike Air Max TL")

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

