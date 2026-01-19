PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Max-Planck-Straße/ Fahrkartenautomat beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (18.01.26) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Buldern aufgebrochen. Gegen 2.25 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Unbekannte. Ein Täter führte zwei Brechstangen mit sich, ein anderer Geldkassetten. Beide flüchteten in Richtung Ortsmitte.

Einer der Männer war kleiner, der andere etwas größer. Der kleinere habe eine grüne Jacke getragen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren