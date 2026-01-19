POL-COE: Ascheberg, Herbern, Winkhausstraße/ Container aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (16.01.26) in den K+K am Grete-Schött-Ring eingebrochen. Gegen 2.25 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

