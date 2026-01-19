PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Winkhausstraße/ Container aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Winkhausstraße in Herbern Container aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr am Samstag (17.01.26) und 8 Uhr am Sonntag (18.01.26) beschädigten die Täter zunächst mit einem Auto einen Zaun. Im Anschluss brachen diese die Schlösser dreier Container auf und entwendeten Kabel sowie Kabeltrommeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

