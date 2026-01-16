POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Einbruch

Coesfeld (ots) - An einem Mehrfamilienhaus an der Brentanostraße hat am Donnerstag (15.01.26) eine Mülltonne gebrannt. Eine Zeugin beobachtete kurz vor dem Brand eine Person. Das war gegen 18 Uhr. Personenbeschreibung: - männlich - rund 1,90 Meter groß - circa 25 Jahre alt - grüne Jacke mit Tarnmuster - schwarze Kapuze über den Kopf gezogen Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen ...

