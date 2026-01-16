PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (16.01.26) in den K+K am Grete-Schött-Ring eingebrochen. Gegen 2.25 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 08:18

    POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Kupferplatten gestohlen

    Coesfeld (ots) - Von einer Gedenkstätte an der Kirche St. Felizitas haben Unbekannte mehrere Kupferplatten entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 Uhr am Mittwoch (14.01.26) und 11 Uhr am Donnerstag (15.01.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:11

    POL-COE: Dülmen, Brentanostraße/ Mülltonne brennt

    Coesfeld (ots) - An einem Mehrfamilienhaus an der Brentanostraße hat am Donnerstag (15.01.26) eine Mülltonne gebrannt. Eine Zeugin beobachtete kurz vor dem Brand eine Person. Das war gegen 18 Uhr. Personenbeschreibung: - männlich - rund 1,90 Meter groß - circa 25 Jahre alt - grüne Jacke mit Tarnmuster - schwarze Kapuze über den Kopf gezogen Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen ...

    mehr
