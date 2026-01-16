POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (16.01.26) in den K+K am Grete-Schött-Ring eingebrochen. Gegen 2.25 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
