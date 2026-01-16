Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Havixbeck/Gemeinsam für mehr Sicherheit im Alter

Coesfeld (ots)

Seniorinnen und Senioren geraten weiterhin verstärkt ins Visier professionell organisierter Betrüger. Besonders häufig kommen dabei Telefon- und Smartphone-Maschen wie der "Enkeltrick" oder Anrufe durch angebliche Polizeibeamte zum Einsatz. Die Täter nutzen gezielt die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen älterer Menschen aus und verursachen dabei oft hohe finanzielle Schäden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist eine kontinuierliche Aufklärung besonders wichtig. "Nur so können wir die Wirkung der Seniorenprävention weiter stärken" , betont Katrin Hagedorn von der Kriminalprävention/Opferschutz. Auf Einladung der AWO Havixbeck informierte sie Seniorinnen und Senioren vor Ort über aktuelle Betrugsmaschen und gab praktische Tipps zum Schutz vor Trickbetrug, Taschendiebstahl und weiteren Straftaten. Die Teilnehmenden erhielten zudem Informationsmaterialien zur Vorbeugung. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren folgten der Einladung und beteiligten sich aktiv an der Veranstaltung mit vielen Fragen und eigenen Erfahrungen. Unterstützt wurde Katrin Hagedorn von Kolleginnen und Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung (VUPO). Bereits im vergangenen Jahr hatte die VUPO bei der AWO Havixbeck ein Pedelec-Training sowie ein Rollator-Parcours-Training durchgeführt. Da viele Menschen heute möglichst lange selbstständig bleiben, sich sicher im Straßenverkehr bewegen und eigenständig leben möchten, gewinnt die Verkehrssicherheitsarbeit zunehmend an Bedeutung. Die enge Zusammenarbeit von der Kriminalpräventionsstelle und der Verkehrssicherheitsberatung ist für alle Altersgruppen ein Gewinn - nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Polizei selbst. Weitere gemeinsame Projekte sind bereits in Planung.

