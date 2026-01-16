Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Brentanostraße/ Mülltonne brennt

Coesfeld (ots)

An einem Mehrfamilienhaus an der Brentanostraße hat am Donnerstag (15.01.26) eine Mülltonne gebrannt. Eine Zeugin beobachtete kurz vor dem Brand eine Person. Das war gegen 18 Uhr.

Personenbeschreibung:

- männlich - rund 1,90 Meter groß - circa 25 Jahre alt - grüne Jacke mit Tarnmuster - schwarze Kapuze über den Kopf gezogen

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell