POL-COE: Dülmen, Halterner Straße, Linnertstraße/Unter Drogen mit falschen Kennzeichen unterwegs

Weil er das Stoppzeichen an der Kreuzung Linnertstraße/Halterner Straße missachtet hatte kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag (15.01.) gegen 10.00 Uhr den Fahrer eines Nissan.

Da die Beamten bei dem Mann körperliche Auffälligkeiten feststellten, führten sie vor Ort einen Drogentest durch. Dieser ergab, dass der 38-jährige Halterner unter dem Einfluss von Kokain stand. Doch nicht nur der Fahrer hätte so am Straßenverkehr nicht teilnehmen dürfen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass für den Nissan kein Versicherungsschutz bestand. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten eigentlich zu einem BMW.

Ein Arzt entnahm dem 38-Jährigenin in der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobe, die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihn erwarten nun Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln sowie Urkundenfälschung.

