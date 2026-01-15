POL-COE: Dülmen, Hülsenweg
Diebstahl aus Firmenfahrzeug
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (12.01.2026, 17.00 Uhr) auf Dienstag (13.01.2026, 06.45 Uhr) in einen auf dem Hülsenweg in Dülmen geparkten Transporter ein. Hierzu brachen sie ein zusätzlich im Ladungsbereich angebrachtes Schloss auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug aus dem Inneren.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
