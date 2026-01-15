PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebin

Coesfeld (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einer unbekannten Taschendiebin. Die Unbekannte soll am 31. Mai 2024 einer Frau in einem Supermarkt an der Appelhülsener Straße die Debitkarte gestohlen haben. Das geschah zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Im Anschluss hob die mutmaßliche Täterin mehrfach Geld ab, unter anderem bei der Sparkasse in Nottuln. Die Abbuchungen erfolgten zwischen 18 und 21.25 Uhr.

Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen?

   - weiblich
   - 1,60-1,75 Meter
   - 30-40 Jahre
   - schwarz-pink gemusterte Sneaker
   - beige Hose
   - schwarze Jacke mit Kragen
   - grau-blaues Kopftuch
   - kräftige Figur

Fotos der Frau sind hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191700

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

