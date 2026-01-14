POL-COE: Senden, Spreewaldweg/ Auto brennt
Coesfeld (ots)
Auf einem Parkplatz am Spreewaldweg brannte in der Nacht auf Mittwoch (14.01.26) ein Auto. Gegen 1.40 Uhr ging der Einsatz bei der Polizei ein. Das betroffene Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch die Flammen wurden ein weiteres Autos sowie zwei Motorroller beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell