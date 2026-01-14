PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Westhellen/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Dienstag (13.01.25) einen 15-jährigen Havixbecker in einem Microcar gestoppt. Gegen 19.40 Uhr hielten die Beamten den Jugendlichen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bauerschaft Westhellen an. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug fest. Der Havixbecker gab an, dass er kurz zuvor einen Joint geraucht habe. Auf der Wache in Coesfeld entnahm ein Arzt dem Jugendlichen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

