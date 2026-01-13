Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Münsterstraße, Pieperfeldweg/Radfahrerin verletzt - roter Golf 1 flüchtig

Coesfeld (ots)

Eine 49-jährige Havixbeckerin war am Samstag (10.01.) gegen 00.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Münsterstraße unterwegs. Ein Auto fuhr währenddessen vom Pieperfeldweg auf die Münsterstraße ein und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Frau ihr Pedelec stark abbremsen. Sie kam zu Fall und verletzte sich, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Fahrer des Autos entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Ortsmitte. Unklar ist, ob dieser den Sturz der Radfahrerin bemerkt hat.

Bei dem Auto handelte es sich um einen Golf 1 in Rot.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell