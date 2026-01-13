Polizei Coesfeld

POL-COE: Nachtrag "Nordkirchen, Zum Bakenbusch/ Einbruch" - Wer kann Hinweise zum Verbleib einer hochwertigen Jagdwaffe geben?

Coesfeld (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Bakenbusch in Nordkirchen kam es am 03.01.2026 im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr. Die Polizei berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6190105). Die Täter entwendeten neben Schmuck auch diverse Waffen. Diese waren legal im Besitz und ordnungsgemäß gelagert.

Auffällig ist hier insbesondere eine besonders hochwertige Doppelbüchse des Herstellers "Hartmann & Weiss", Model Purdey, Kaliber .375H&H (siehe Foto).

Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Spuren dauern noch an.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter versuchen, das Diebesgut oder Teile davon zum Kauf anzubieten.

Die Polizei fragt:

- Wer kann Angaben zum Verbleib der abgebildeten Doppelbüchse machen? - Wo wurde diese möglicherweise zum Kauf angeboten? - Wer hat zur Tatzeit oder davor verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

