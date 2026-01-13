PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße/Einbruch in Praxis

Coesfeld (ots)

Unbekannte Einbrecher hebelten zwischen Montag (12.01.), 18.45 Uhr und Dienstag (13.01.), 07.40 Uhr ein Fenster zu einer Praxis an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

