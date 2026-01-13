PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B58
Pedelec-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Coesfeld (ots)

Rettungssanitäter riefen am 12.01.2026, gegen 20.15 Uhr, die Polizei zur Hilfe. Ein zuvor im Graben gefallener Pedelecfahrer randalierte.

Als die eingesetzten Beamten am Einsatzort eintrafen, kam ihnen dieser auf seinem Pedelec entgegen gefahren und hielt auch auf Ansprache zunächst nicht an. Die Polizisten fuhren ihm nach und konnten ihn letztendlich kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Der 44-Jährige gab sich ab da den Beamten gegenüber freundlich und kooperativ.

Auch gab er den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt zu und ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von ca. 2 Promille.

Ihm wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte er körperlich untersucht und danach vor Ort entlassen werden. Die Weiterfahrt mit seinem Pedelec wurde untersagt. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

