Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Dattelner Straße (B235)/Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

POL-COE: Olfen, Dattelner Straße (B235)/Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß
Coesfeld (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag (12.01.) in Olfen verletzten sich zwei Menschen schwer. Gegen 14.30 Uhr war ein 61-jähriger Dattelner mit seinem Ford auf der B235 aus Richtung Datteln in Richtung Olfen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Mann kurz vor dem Kreisverkehr Eversumer Straße aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Renault eines entgegenkommenden 55-jährigen Dortmunders zusammen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich schwer. Ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die B235 im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17.45 Uhr in beide Richtungen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen unterstütze die Beamten vor Ort. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

