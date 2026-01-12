POL-COE: Coesfeld, An der Klinke/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Straße An der Klinke in ein Haus eigebrochen. Zwischen 17 Uhr am Sonntag (11.01.26) und 9 Uhr am Montag (12.01.26) öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell