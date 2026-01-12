POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Eine Nordkirchenerin meldete einen Wohnungseinbruch in das mit ihren Eltern gemeinsam bewohnte Einfamilienhaus auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen. Unbekannte Täter verschaffte sich am 11.01.2026, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 20.00 Uhr, durch Aufhebeln eines rückwärtigen Kellerfensters Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell