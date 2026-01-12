Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Eine Nordkirchenerin meldete einen Wohnungseinbruch in das mit ihren Eltern gemeinsam bewohnte Einfamilienhaus auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen. Unbekannte Täter verschaffte sich am 11.01.2026, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 20.00 Uhr, durch Aufhebeln eines rückwärtigen Kellerfensters Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

