POL-COE: Dülmen, Hülsenhof/ Grauer Ford Fiesta beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Hülsenhof einen grauen Ford Fiesta beschädigt. Zwischen 13.30 Uhr am Freitag (09.01.26) und 13.30 Uhr am Sonntag (11.01.26) stand das Auto am Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
