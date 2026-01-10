PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr, Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß - sieben Personen z.T. lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 09.01.2026, befuhr ein 18-jähriger Coesfelder mit seinem Pkw gegen 21:40 Uhr die Nordlandwehr in Dülmen in Fahrtrichtung Coesfelder Straße. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe "Am Alten Stadion" die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Pkw eines 20-jährigen Dülmener frontal zusammen. Der Pkw des 18-jährigen war mit insgesamt vier Personen, der Pkw des 20-jährigen mit drei Personen besetzt. Die Insassen wurden durch den Zusammenstoß zum Teil lebensgefährlich verletzt mittels RTW/ einem Rettungshubschrauber Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte, war die Nordlandwehr im betroffenen Bereich komplett bis ca. 01:45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld

  • 09.01.2026 – 10:51

    POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/ Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein Auto und ein unbekannter Fahrradfahrer sind am Donnerstag (08.01.26) an der Hauptstraße zusammengestoßen. Gegen 16 Uhr fuhr der 54-jährige Autofahrer von dem Parkplatz einer Bäckerei. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrradfahrer weg. Auch der Autofahrer entfernte sich dann von der Unfallstelle, suchte aber später die Polizei auf. Der ...

  • 09.01.2026 – 09:09

    POL-COE: Olfen, Oststraße/ Rucksack nach Schlag entwendet

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Täter hat einen 38-jährigen Olfener am Donnerstag (08.01.26) zunächst geschlagen und dann seinen Rucksack entwendet. Gegen 20.55 Uhr befand er sich auf der Oststraße, als der Unbekannte den Olfener ansprach und nach Vapes fragte. Dann griff der Täter nach dem Rucksack des 38-Jährigen. Als er sich dagegen wehrte, schlug der Täter ihm ins Gesicht und flüchtete mit dem Rucksack. ...

  • 09.01.2026 – 08:54

    POL-COE: Lüdinghausen, Im Pastorenkamp/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (08.01.26) in ein Haus an der Straße Im Pastorenkamp eingebrochen. Zwischen 15.50 Uhr und 19.05 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

