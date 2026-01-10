Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr, Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß - sieben Personen z.T. lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 09.01.2026, befuhr ein 18-jähriger Coesfelder mit seinem Pkw gegen 21:40 Uhr die Nordlandwehr in Dülmen in Fahrtrichtung Coesfelder Straße. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe "Am Alten Stadion" die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Pkw eines 20-jährigen Dülmener frontal zusammen. Der Pkw des 18-jährigen war mit insgesamt vier Personen, der Pkw des 20-jährigen mit drei Personen besetzt. Die Insassen wurden durch den Zusammenstoß zum Teil lebensgefährlich verletzt mittels RTW/ einem Rettungshubschrauber Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte, war die Nordlandwehr im betroffenen Bereich komplett bis ca. 01:45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell