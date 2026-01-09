Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Oststraße/ Rucksack nach Schlag entwendet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter hat einen 38-jährigen Olfener am Donnerstag (08.01.26) zunächst geschlagen und dann seinen Rucksack entwendet. Gegen 20.55 Uhr befand er sich auf der Oststraße, als der Unbekannte den Olfener ansprach und nach Vapes fragte. Dann griff der Täter nach dem Rucksack des 38-Jährigen. Als er sich dagegen wehrte, schlug der Täter ihm ins Gesicht und flüchtete mit dem Rucksack. Polizisten fanden diesen kurz darauf samt Inhalt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich -schwarze Jacke -Trug AirPods -helle, nach vorne gekämmte Haare

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell